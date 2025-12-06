Tatiana Tramacere ipotesi fuga progettata per aumentare i follower su Instagram Dragos chiede scusa | Volevo aiutarla

Una storia a lieto fine con un possibile retroscena che, per lo meno, lascia perplessi. Gli inquirenti sono certi che quello di Tatiana Tramacere, scomparsa il 24 novembre e ritrovata due giorni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Tatiana Tramacere, ipotesi fuga progettata per aumentare i follower su Instagram. Dragos chiede scusa: «Volevo aiutarla»

Argomenti simili trattati di recente

Tatiana Tramacere, l’amico Dragos: “Per due ore trattato da assassino. Mi scuso ma io la amo” Vai su X

Sembra assumere contorni kafkiani la vicenda della scomparsa di Tatiana Tramacere, a giudicare dalle tante domande ancora senza risposta che gli stessi investigatori si pongono, e probabilmente porranno alla 27enne studentessa di Nardò. Soprattutto sul - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere, ipotesi fuga progettata per aumentare i follower su Instagram. Dragos chiede scusa: «Volevo aiutarla» - Gli inquirenti sono certi che quello di Tatiana Tramacere, scomparsa il 24 novembre e ritrovata due ... Lo riporta ilgazzettino.it

Tatiana Tramacere e l'ipotesi della scomparsa per aumentare i follower, pioggia di insulti sui social - Per la procura si va verso l'archiviazione e non vi è alcun reato ipotizzabile: sui social in molti attaccano Tatiana Tramacere per l'allontanamento ... Come scrive virgilio.it

“L’ha fatto per questo motivo”. Tatiana, la terribile ipotesi dietro la fuga: pioggia di insulti - Il caso di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre e ritrovata l'indomani, 4 dicembre, ha suscitato un'ondata di emozioni che è passata ... thesocialpost.it scrive

Ritrovata viva Tatiana Tramacere, scomparsa da Nardò: era a casa dell'amico. Ipotesi fuga volontaria - È stata trovata viva e in buone condizioni di salute all'interno di uno stanzino della mansarda in cui vive l'amico Dragos- Segnala tag24.it

Tatiana Tramacere, bomba Tg1: l'ultimo video e la fuga, cosa è successo - Video esclusivi del Tg1 sul caso di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per 10 giorni a Nardò e trovata viva oggi. Segnala iltempo.it

Tatiana Tramacere, ipotesi fuga per aumentare i follower sui social. Pioggia di insulti: «Vergognati, ora paga le spese delle ricerche» - Tatiana Tramacere sta bene e questa è la notizia più importante. Segnala msn.com