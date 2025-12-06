Tatiana Tramacere e l' ipotesi della scomparsa per aumentare i follower pioggia di insulti sui social

Per la procura si va verso l'archiviazione e non vi è alcun reato ipotizzabile: Tatiana Tramacere viene attaccata sui social per l'allontanamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tatiana Tramacere e l'ipotesi della scomparsa per aumentare i follower, pioggia di insulti sui social

Tatiana Tramacere, l’amico Dragos: “Per due ore trattato da assassino. Mi scuso ma io la amo” Vai su X

Sembra assumere contorni kafkiani la vicenda della scomparsa di Tatiana Tramacere, a giudicare dalle tante domande ancora senza risposta che gli stessi investigatori si pongono, e probabilmente porranno alla 27enne studentessa di Nardò. Soprattutto sul - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda di Nardò: “Sta bene”. L’ipotesi del sequestro - Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre è stata trovata in una mansarda a Nardò. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Tatiana Tramacere, ipotesi fuga progettata per aumentare i follower su Instagram. Dragos chiede scusa: «Volevo aiutarla» - Gli inquirenti sono certi che quello di Tatiana Tramacere, scomparsa il 24 novembre e ritrovata due ... ilgazzettino.it scrive

Il ritrovamento di Tatiana Tramacere, l'amico Dragos: «È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla» - A dieci giorni dalla scomparsa è stata trovata viva la 27enne di Nardò. Segnala vanityfair.it

Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era in casa dell'amico, l'ipotesi del sequestro - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese La gioia del papà della ragazza:'Sto vivendo il mio Natale anticipatamente'. Scrive ansa.it

Tatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa di Dragos. All'esterno il fratello della 27enne in lacrime - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos- ilmessaggero.it scrive

Il mistero di Tatiana Tramacere: 10 giorni nel nulla. La verità era a pochi metri da casa - La scomparsa di Tatiana Tramacere, il sospetto di un gesto estremo o di un sequestro e il ritrovamento nella mansarda di un conoscente: ora gli inquirenti indagano per chiarire cosa sia davvero accadu ... Si legge su panorama.it