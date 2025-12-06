Tatiana Tramacere Dragos Gheormescu | Siamo innamorati non l' ho costretta a nascondersi nell' armadio Mi credevano un assassino? Ho sofferto

In un intervista, Dragos Gheormescu, l'amico stretto di Tatiana Tramacere, ha dichiarato di non averla costretta a nascondersi: "Siamo innamorati. Mi credevano un assassino? Ho sofferto" Dragos Gheormescu respinge ogni accusa e racconta gli 11 giorni trascorsi con Tatiana Tramacere: per lui e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tatiana Tramacere, Dragos Gheormescu: "Siamo innamorati, non l'ho costretta a nascondersi nell'armadio. Mi credevano un assassino? Ho sofferto"

