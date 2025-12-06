Tatiana Tramacere dal sostegno alla rabbia | i 59mila follower insorgono per la scomparsa organizzata

Come un’onda che cresce ora dopo ora, le decine di migliaia di follower che seguono da tempo Tatiana Tramacere per le sue poesie sul senso della vita e dell’amore, si schierano contro di lei. La gioia del ritrovamento sta lasciando il posto alle accuse alla studentessa 27enne di Nardò che ha fatto perdere le sue tracce per 11 giorni, tenendo l'Italia col fiato sospeso. Tatiana è stata ritrovata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tatiana Tramacere, dal sostegno alla rabbia: i 59mila follower insorgono per la “scomparsa” organizzata

Approfondisci con queste news

Bufera social su Tatiana Tramacere: dai like alle critiche https://www.antennasud.com/bufera-social-su-tatiana-tramacere-dai-like-alle-critiche/ - facebook.com Vai su Facebook

L'amico di Tatiana Tramacere: 'La nostra avventura di comune accordo. Tra noi affetto, non l'ho obbligata a rimanere. Il sentimento non mi ha fatto capire le conseguenze". Il fratello della ragazza: 'Sta bene, quando vorrà ci racconterà' #ANSA Vai su X

Tatiana Tramacere, ipotesi fuga per aumentare i follower sui social. Pioggia di insulti: «Vergognati, ora paga le spese delle ricerche» - Tatiana Tramacere sta bene e questa è la notizia più importante. Secondo msn.com

Tatiana Tramacere ritrovata a Nardò: la ricostruzione degli ultimi 11 giorni - Tatiana Tramacere, 27 anni, scomparsa lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata nella serata di ieri nell’abitazione del suo amico Dragos- Segnala msn.com

Tatiana Tramacere, cosa è successo davvero: Dragos, i 10 giorni di vuoto, le chat, la mansarda e il viaggio a Brescia. La ricostruzione - Ma cosa è successo davvero alla 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre? Scrive msn.com