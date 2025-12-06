Tatiana la terribile ipotesi dietro la fuga | pioggia di insulti

La vicenda che ha coinvolto Tatiana Tramacere, giovane di 27 anni, ha avuto inizio il 24 novembre, quando la sua scomparsa è stata denunciata dalle persone a lei più vicine. Dopo undici giorni di ricerche intense, Tatiana è stata ritrovata il 4 dicembre, sana e salva, presso l’appartamento dell’amico Dragos Ioan Gheormescu, 30 anni. Il caso ha immediatamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, generando una forte reazione emotiva che è passata dalla preoccupazione per la sorte della giovane ad un senso di sollievo, fino ad arrivare a sentimenti di rabbia e sconcerto. Le prime indagini puntavano verso un allontanamento preoccupante, tanto che era stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tatiana, la terribile ipotesi dietro la fuga: pioggia di insulti

