Nardò (Lecce), 6 dicembre 2025 – È morta. E può averla uccisa solo lui. Con quel nome lì di certo non è un angelo. La folla si solleva indignata, vuole la forca. Un altro mostro, l’ennesimo femminicidio. E invece no, la ragazza è viva e sta bene. Forse voleva solo farsi i fatti suoi. Sui profili social di Tatiana e Dragos si abbatte una pioggia di insulti: vergognatevi, avete fatto piangere una famiglia. La folla congeda il boia e brinda con il mostro riabilitato. In attesa del prossimo spavento sul quale esprimere un’opinione. Per poi eventualmente cambiarla. Perché la cronaca è uno spettacolo, dalla sparizione di una ragazza in Puglia a una casa nel bosco in Abruzzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tatiana e Dragos, il paradosso di Nardò: folla inferocita, poi applaude. Il sociologo: “Emozione batte ragione”