Tatiana e Dragos gli 11 giorni nella mansarda | Stavamo bene Siamo innamorati e stavamo costruendo la nostra relazione

Dragos Ioan Gheormescu, il 30enne romeno che ha nascosto la 27enne Tatiana Tramacere nel suo appartamento di Nardò per 11 giorni, è provato dalla perquisizione dei carabinieri del. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tatiana e Dragos, gli 11 giorni nella mansarda: «Stavamo bene. Siamo innamorati e stavamo costruendo la nostra relazione»

Contenuti che potrebbero interessarti

Dragos e i giorni con Tatiana: «Innamorati, non l'ho costretta a nascondersi nell'armadio. Mi credevano un assassino, ho sofferto» Vai su X

L'AMICO DI TATIANA TRAMACERE: «LA NOSTRA AVVENTURA DI COMUNE ACCORDO» Dragos: «Tra di noi affetto, non l'ho obbligata a rimanere». Il fratello della ragazza: «Quando vorrà ci racconterà» https://www.calabriainchieste.it/2025/12/06/lamico-di - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana e Dragos, gli 11 giorni nella mansarda: «Stavamo bene. Siamo innamorati e stavamo costruendo la nostra relazione» - Dragos Ioan Gheormescu, il 30enne romeno che ha nascosto la 27enne Tatiana Tramacere nel suo appartamento di Nardò per 11 giorni, è ... Secondo msn.com

Tatiana nascosta per 11 giorni, il fratello: "Sta bene, quando vorrà racconterà" - Dragos, l'uomo che ha coperto la fuga della ragazza: "Chiedo scusa ai genitori di Tatiana ed alla comunità di Nardò" ... Come scrive msn.com

Trovata viva Tatiana Tramacere: il video prima della sparizione e le scuse dell’amico Dragos - Tatiana Tramacere ritrovata dopo 11 giorni: l'amico Dragos Gheormescu si scusa, spunta il video della sera della scomparsa. notizie.it scrive

Tatiana Tramacere, l'amico Dragos: «È stata lei a organizzare tutto, il sentimento non mi ha fatto capire le conseguenze». La ragazza in stato confusionale - La svolta nel caso della scomparsa della studentessa 27enne è arrivata ieri sera: è stata trovata dai Carabinieri a Nardò, ... Segnala ilmessaggero.it

Chi è Dragos, l'uomo che ha coperto la fuga di Tatiana - Eppure tra la studentessa 27enne che vive a Nardò e il 30enne originario della Romania, c'era qualcosa in più di una semplice amicizia . Segnala msn.com

Tatiana Tramacere fundin á lífi: Myndband frá því áður en hún hvarf og vinur hennar Dragos baðst afsökunar - Tatiana Tramacere ritrovata dopo 11 giorni: l'amico Dragos Gheormescu si scusa, spunta il video della sera della scomparsa. Come scrive notizie.it