Tassisti napoletani auguri di buon lavoro a Fico | Apra un tavolo confronto

“Congratulazioni a Roberto Fico, abbiamo fiducia che nel nuovo corso politico che si sta per aprire si risponderà alle vertenze nel settore dei trasporti”. Lo affermano i tassisti napoletani chiedendo al neo presidente un “tavolo di confronto stabile e strutturato, in grado di assicurare una gestione politica chiara, coerente e lungimirante”. A Fico i tassisti offrono “piena disponibilità a collaborare per contribuire alla costruzione di un sistema di trasporto pubblico non di linea moderno, regolato, sostenibile e pienamente integrato nelle strategie di sviluppo della Regione Campania”. “In una fase contrassegnata dalla recente approvazione della legge regionale dedicata al settore e dalle pronunce del Consiglio di Stato che stanno generando incertezza interpretativa – concludono – è essenziale che la delega ai trasporti sia affidata a una figura politicamente autorevole e tecnicamente competente”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it