Tangenziale Sud di Soresina c’è il sì al progetto | è una svolta storica

Soresina (Cremona) – Svolta storica dopo decenni di attesa. La Tangenziale Sud di Soresina ha ottenuto il via libera dalla Provincia. Un’opera in parte finanziata dalla Regione e in parte dai Comuni interessati. La Tangenziale Sud di Soresina è un’opera attesa da quindici anni da cittadini, imprese e Amministrazioni locali. Il via libera è stato formalizzato dal presidente della Provincia Roberto Mariani sulla base dell’istruttoria del Settore infrastrutture stradali. L’intervento rappresenta il primo stralcio funzionale del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato nel 2022 e beneficia del finanziamento regionale di 4 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it