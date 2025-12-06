Tanaka segna il pareggio in extremis mentre i Reds sono nuovamente frustrati
2025-12-06 21:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Ao Tanaka ha segnato un pareggio al 96 ‘mentre il Leeds ha risposto negando al Liverpool una vittoria che rafforza il morale a Elland Road. I campioni sembravano pronti a lasciarsi alle spalle la recente forma incerta quando due gol a raffica del richiamato Hugo Ekitiké all’inizio del secondo tempo li hanno portati in controllo. Il Leeds, però, ha risposto, e un rigore di Dominic Calvert-Lewin e un gol di Anton Stach hanno ripristinato la parità e dato vita a frenetici 15 minuti finali. Dominik Szoboszlai pensava di aver vinto per il Liverpool quando è andato a segno dopo 80 minuti, ma Tanaka ha sfondato sul secondo palo dopo che gli ospiti non sono riusciti a gestire un corner dalla sinistra che ha fatto impazzire i tifosi di casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
