Tacos di piadina piatti dal mondo e cocktail | il nuovo locale che unisce Romagna e cucina internazionale

Cosa succede se la Romagna incontra il Messico? Se lo sono chiesti Valerio Grossi ed Emanuele Morelli, già proprietari del Levante Tacos Bar sulla spiaggia di Igea Marina, che - insieme a Federico Grassi del Caffè Kennedy di Bellaria - hanno deciso di intraprendere una nuova avventura. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Primi, secondi, insalate, piadine, tacos Aggiungi Simmenthal ai tuoi piatti preferiti e trasformali in ricette super gustose, facili da preparare #simmenthal #simmenthaloriginale #recipes #ricettegustose - facebook.com Vai su Facebook

Street food dal mondo. Messico: quesadillas, tamales e tacos - Profondamente influenzata dai Conquistadores spagnoli, che portarono nel Paese ingredienti e metodi di cottura nuovi, la cucina messicana sa offrire piatti golosi, compreso tantissimo street food da ... Da gamberorosso.it

Piadina prima in Italia e seconda al mondo per popolarità - Prima in Italia e secondo nel mondo per popolarità: la piadina scala la classifica dei piatti più amati dai food lovers e semplici appassionati di buon cibo piazzandosi ai vertici della classifica ... Come scrive ansa.it

I migliori piatti di pesce al mondo - Nelle prime dieci posizioni sono presenti specialità portoghesi, spagnole, peruviane, giapponesi, ... Riporta corriere.it

Classifica Taste Atlas, ecco quali sono i peggiori piatti d'Italia e del mondo - Taste Atlas ha raccolto la classifica dei 100 peggiori piatti al mondo in base al numero di stelle ricevute. Lo riporta ilmattino.it