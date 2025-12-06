Tabù a Torino | il Milan non vince all’Olimpico da sei anni I precedenti

Lunedì sera, il Milan di Massimiliano Allegri approderà allo Stadio Olimpico Grande Torino, con un dato pesante da smentire: sono ben sei anni che i rossoneri non ottengono una vittoria in quello stadio. Da quel clamoroso 0-7 che precedette il grande inverno dello Scudetto infatti, il Diavolo non è più riuscito a conquistare 3 punti contro il Toro giocando fuoricasa. Negli anni successivi infatti sono stati realizzati un pareggio (0-0) nell’anno dello scudetto e ben due sconfitte (2-1 e 3-1). Un passato tutt’altro che generoso che carica di aspettative la trasferta di lunedì. Aspettative che non riguardano soltanto la classifica (poiché con tante squadre a distanza di pochi punti è fondamentale non compiere un passo falso), ma anche questo tabù che inizia a diventare mentalmente pesante. 🔗 Leggi su Milanzone.it

