Svizzera giovane italiano nei guai per alcol e fuga

Un giovane italiano di 24 anni è finito nei guai dopo una notte movimentata tra l’Engadina e la Val Monastero. Poco dopo le 3 di venerdì, mentre percorreva la strada principale che dall’Ofenpass scende verso Müstair, all’altezza di Valchava ha oltrepassato la corsia opposta ed è uscito di strada. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

