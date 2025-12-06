Svelato segreto nascosto in bloodborne che stupirà i fan

Nel mondo di Bloodborne, il fascino delle scorciatoie nascoste e degli elementi segreti continua a sorprendere anche anni dopo il suo rilascio. Con un sistema complesso di Chalice Dungeons e numerose zone da esplorare, i giocatori più appassionati dedicano tempo e attenzione per scoprire dettagli spesso invisibili a prima vista. In questo contesto, le recenti scoperte dimostrano come il gioco conservi ancora molte sorprese, tra cui elementi nascosti e dettagli che potrebbero indicare nuove possibilità di esplorazione. bloodborne resta un mondo ricco di segreti. scoperte ripetute dai giocatori. Tra le numerose scoperte, emerge un episodio particolare condiviso su Reddit, che evidenzia come alcuni giocatori siano arrivati a individuare un forziere nascosto all'interno di un muro, nel corso di una sessione di esplorazione di un Chalice Dungeon.

