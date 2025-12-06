Supermercati aperti il 7 e 8 dicembre 2025 a Milano e in Lombardia

Milano, 6 dicembre 2025 – Nel 2025 la festa dell’I mmacolata cade di lunedì e, contemporaneamente, Milano celebra il patrono, Sant’Ambrogio. Un weekend che porta con sé voglia di addobbi, pranzi in famiglia e qualche inevitabile acquisto dell’ultimo minuto. Molti supermercati resteranno aperti sia domenica 7 sia lunedì 8 dicembre, ma con orari spesso diversi dalla routine. Le grandi catene come Esselunga, Iper, Carrefour, Lidl, MD, Coop e Conad hanno previsto aperture festive, talvolta ridotte o prolungate, pur lasciando autonomia a ciascun punto vendita. Prima di uscire, è consigliabile verificare sempre sul sito ufficiale gli orari del negozio vicino a casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Supermercati aperti il 7 e 8 dicembre 2025 a Milano e in Lombardia

