Supermercati aperti 7 e 8 dicembre | tutti gli orari di Esselunga Carrefour Lidl e Conad per Sant’Ambrogio e l’Immacolata

L’inizio di dicembre porta con sé due festività ravvicinate: domenica 7 dicembre si celebra il patrono Sant’Ambrogio (a Milano e in altre località) e lunedì 8 dicembre ricorre l’ Immacolata Concezione. Per gran parte dei consumatori si pone, come ogni anno, la domanda cruciale su orari e aperture dei supermercati. La buona notizia è che il servizio è ampiamente garantito dai principali player della grande distribuzione, anche se con orari che potrebbero essere ridotti. È sempre consigliabile consultare il sito web della catena di riferimento per verificare i dettagli specifici del punto vendita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Supermercati aperti 7 e 8 dicembre: tutti gli orari di Esselunga, Carrefour, Lidl e Conad per Sant’Ambrogio e l’Immacolata

Contenuti che potrebbero interessarti

SISA Supermercati G.Politico - facebook.com Vai su Facebook

Supermercati aperti il 7 e 8 dicembre 2025 a Milano e in Lombardia - Come organizzare la spesa per il weekend dell’Immacolata e Sant’Ambrogio. Riporta ilgiorno.it

Supermercati apertiil 7 e 8 dicembre per Sant’Ambrogio (a Milano) e l’Immacolata: gli orari - Domenica 7 e sabato 8 dicembre si festeggeranno l’Immacolata e il patrono di Milano, Sant’Ambrogio. Lo riporta msn.com

Supermercati aperti per il ponte dell’Immacolata: ecco quali - Saranno molti i supermercati aperti e operativi, anche per tutta la giornata, sia domenica 7 che lunedì 8 dicembre: ecco quali e come informarsi nel dettaglio ... Come scrive msn.com

Supermercati aperti il 7 e 8 dicembre 2025: cosa sapere sugli orari e come organizzare la spesa - Weekend dell’Immacolata 2025: ecco orari aggiornati dei supermercati e strategie pratiche per fare la spesa natalizia senza code e sorprese. Come scrive trend-online.com

Supermercati aperti l'8 dicembre in Toscana, ecco dove - La catena ricorda che gli orari dei singoli punti vendita sono sempre aggiornati sul sito aziendale, nella ... lanazione.it scrive

Bologna, supermercati e negozi aperti domenica 7 e lunedì 8 dicembre per il ponte dell'Immacolata: dove fare la spesa - I supermercati aperti a Bologna nel weekend festivo che apre le Feste di Natale: gli orari dei punti vendita che rimarranno aperti ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it