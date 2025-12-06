Supergirl | svelati i dettagli del costume di Milly Alcock grazie a nuove foto
DC Studios ha esposto all'evento CCXP gli abiti creati per la protagonista del film DCU che è diretto da Craig Gillespie. Milly Alcock ha debuttato nell'eroico ruolo di Supergirl in occasione del film Superman, con star David Corenswet, e online sono state ora condivise le foto del costume indossato dall'attrice nel progetto di cui sarà assoluta protagonista. In occasione dell'evento CCXP, DC Studios ha infatti organizzato una piccola mostra che permette ai fan, dei fumetti e degli adattamenti delle loro avventure realizzate per gli schermi, di vedere da vicino gli abiti indossati sul set. Le anticipazioni grazie alle foto Il nuovo costume realizzato per Supergirl sembra essere più simile a quello del cugino di Kara, ovvero Clark Kent, nel film diretto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
In attesa dell’uscita del trailer (che potrebbe debuttare la prossima settimana), l’insider Daniel RPK ha svelato che, secondo le sue fonti, il nuovo cinecomic DC #Supergirl è stato accolto molto bene dopo la prima sessione di test screening: «Ho sentito dire ch - facebook.com Vai su Facebook
Supergirl: svelati i dettagli del costume di Milly Alcock grazie a nuove foto - DC Studios ha esposto all'evento CCXP gli abiti creati per la protagonista del film DCU che è diretto da Craig Gillespie. Come scrive movieplayer.it
Supergirl, svelato il costume completo di Milly Alcock - In occasione del CCXP svoltosi in Brasile, i DC Studios hanno condiviso un'altra anteprima con i fan curiosi, sfoggiando il costume integrale di Supergirl. Segnala comingsoon.it
Supergirl: prima occhiata a Milly Alcock in costume in un dietro le quinte di Superman - Si tratta della prima immagine che ritrae l'attrice con indosso il costume da Supergirl, che le vedremo sfoggiare nel suo film solista Il costume di Supergirl di Milly Alcock è stato finalmente ... Come scrive movieplayer.it
Supergirl, il costume di Milly Alcock trapelato sul web - Milly Alcock è la nuova Supergirl, come già dimostrato in un cameo di Superman, ma sul web è apparsa anche un'immagine (poi cancellata) del suo costume da eroina. Secondo comingsoon.it