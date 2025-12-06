Supergirl | svelati i dettagli del costume di Milly Alcock grazie a nuove foto

DC Studios ha esposto all'evento CCXP gli abiti creati per la protagonista del film DCU che è diretto da Craig Gillespie. Milly Alcock ha debuttato nell'eroico ruolo di Supergirl in occasione del film Superman, con star David Corenswet, e online sono state ora condivise le foto del costume indossato dall'attrice nel progetto di cui sarà assoluta protagonista. In occasione dell'evento CCXP, DC Studios ha infatti organizzato una piccola mostra che permette ai fan, dei fumetti e degli adattamenti delle loro avventure realizzate per gli schermi, di vedere da vicino gli abiti indossati sul set. Le anticipazioni grazie alle foto Il nuovo costume realizzato per Supergirl sembra essere più simile a quello del cugino di Kara, ovvero Clark Kent, nel film diretto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

