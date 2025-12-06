Super Santos diventa un film | Roberto Saviano torna al cinema con una storia di pallone strada e camorra

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'opera di Roberto Saviano torna al cinema con Super Santos: Palomar produce il film diretto da Ciro Visco. Riprese tra febbraio e marzo. Il racconto del calcio di strada napoletano all'ombra della camorra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Super Santos Diventa Film