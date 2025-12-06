Super colpo Osimhen il tecnico annuncia | Andrà lì
Solo la Serie A sa quanto servirebbe un colpo come Osimhen ora. L’annuncio che tutti attendevano alla fine è arrivato: la nuova destinazione è definita. In Italia, soltanto nominarlo basta a riaccendere sogni, nostalgie e rimpianti. Victor Osimhen, volto simbolo del Napoli scudettato, rimane uno di quei centravanti capaci di cambiare il destino di una stagione, con numeri che parlano senza bisogno di interpreti. Da quando ha lasciato l’Italia la sua parabola non si è spenta, anzi, il passaggio al Galatasaray lo ha rilanciato con impeto, riportandolo al livello che lo aveva consacrato tra i bomber più devastanti d’Europa. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
