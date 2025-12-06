Sul Parco Sola Cabiati torna il sole Un piano per liberarlo dal degrado

Una nuova cooperativa reclutata per custodia e manutenzioni spicciole e presto un piano di intervento radicale, che "liberi" da fatiscenza e degrado il Parco Sola Cabiati, che fu giardino di relax dei nobili Serbelloni ed è gioiello di Gorgonzola e dell’intera Martesana. Gli anni hanno minato strutture e suppellettili, dalle balaustre lungo il laghetto all’imbarcadero ai vialetti nel verde, in parte oggi resi inagibili con cordoni di sicurezza. Si procederà: un salvadanaio destinato all’intervento è accantonato dal 2024, un progetto verrà elaborato nel più breve tempo possibile. Così l’amministrazione comunale l’altra sera, in risposta all’interrogazione presentata in aula dal consigliere di minoranza Matteo Pedercini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sul Parco Sola Cabiati torna il sole. Un piano per liberarlo dal degrado

