Sui caregiver familiari servono tutele vere servizi e una legge giusta

*Riceviamo da Ilenia Malavasi, capogruppo Pd in Commissione affari sociali alla Camera, un intervento sui caregiver, che scaturisce da un precedente articolo in cui davamo conto delle parole del sottosegretario Alfredo Mantovano sul tema in occasione della Giornata della disabilità. Sullo stesso argomento interviene, con un pezzo a sua firma sulla nostra testata, anche la deputata di FdI Imma Vietri, anche lei capogruppo del suo partito in Commissione affari sociali alla Camera. La consideriamo un'importante occasione di confronto, cui volentieri diamo spazio nella profonda convinzione che il dibattito aperto e fondato sugli argomenti sia sempre un fatto positivo e che il ruolo della stampa sia – anche – quello di favorirlo.

