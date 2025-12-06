Un attacco con droni ha colpito la città di Kalogi, nello Stato sudanese del South Kordofan, causando la morte di almeno 50 civili, tra cui 33 bambini. Secondo la BBC e la Rete dei Medici Sudanesi (Sudan Doctors Network), uno dei raid avrebbe centrato un asilo nido, trasformandolo in un luogo di morte. La rete medica locale riferisce che l’attacco non si sarebbe limitato a un singolo obiettivo: dopo il primo bombardamento sulla struttura per l’infanzia, altri droni avrebbero colpito aree circostanti, inclusi edifici civili e strutture sanitarie, ostacolando i soccorsi. Il bilancio delle vittime resta tuttavia provvisorio, a causa delle difficoltà di accesso e del blackout informativo nella regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sudan, droni colpiscono un asilo nel Kordofan: almeno 50 morti, 33 bambini