Sudan droni colpiscono un asilo nel Kordofan | almeno 50 morti 33 bambini
Un attacco con droni ha colpito la città di Kalogi, nello Stato sudanese del South Kordofan, causando la morte di almeno 50 civili, tra cui 33 bambini. Secondo la BBC e la Rete dei Medici Sudanesi (Sudan Doctors Network), uno dei raid avrebbe centrato un asilo nido, trasformandolo in un luogo di morte. La rete medica locale riferisce che l’attacco non si sarebbe limitato a un singolo obiettivo: dopo il primo bombardamento sulla struttura per l’infanzia, altri droni avrebbero colpito aree circostanti, inclusi edifici civili e strutture sanitarie, ostacolando i soccorsi. Il bilancio delle vittime resta tuttavia provvisorio, a causa delle difficoltà di accesso e del blackout informativo nella regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Come gli Emirati hanno foraggiato la guerra civile in Sudan: armi, droni e munizioni alle RSF in cambio di oro e sbocco sul Mar Rosso Gli interessi e la soft diplomacy - https://www.ilriformista.it/come-gli-emirati-hanno-foraggiato-la-guerra-civile-in-sudan-armi- - facebook.com Vai su Facebook
Sudan: dopo gli oltre 2500 morti in pochi giorni dopo la presa di El-Fasher, la violenza delle RSF si sta spostando in un’altra zona che le milizie paramilitari stanno cercando di conquistare: il Kordofan. Giovedì 4 dicembre le RSF hanno lanciato un attacco cont Vai su X
Sudan, asilo nido attaccato con droni: «50 morti, 33 sono bambini» - L'episodio è avvenuto nella città di Kalogi nell'ambito della guerra civile che insanguinba il Paese africano m ... Secondo msn.com
Raid su un asilo in Sudan, 50 morti di cui 33 bambini - Un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione di Kordofan in Sudan, avrebbe colpito un asilo nido uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bambini. Si legge su ansa.it
Sudan, attacco dei paramilitari su un asilo: 50 morti tra cui 33 bambini - Un attacco con droni delle forze paramilitari sudanesi dell'Rsf ha colpito un asilo nel Sudan centro- Da msn.com
Politica Sudan: raid su un asilo, 50 morti di cui 33 bambini - Un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione sudanese di Kordofan, avrebbe colpito giovedì un asilo uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bimbi. Riporta bluewin.ch