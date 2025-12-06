Sudan droni colpiscono un asilo nel Kordofan | almeno 50 morti 33 bambini

Ilgiornale.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco con droni ha colpito la città di Kalogi, nello Stato sudanese del South Kordofan, causando la morte di almeno 50 civili, tra cui 33 bambini. Secondo la BBC e la Rete dei Medici Sudanesi (Sudan Doctors Network), uno dei raid avrebbe centrato un asilo nido, trasformandolo in un luogo di morte. La rete medica locale riferisce che l’attacco non si sarebbe limitato a un singolo obiettivo: dopo il primo bombardamento sulla struttura per l’infanzia, altri droni avrebbero colpito aree circostanti, inclusi edifici civili e strutture sanitarie, ostacolando i soccorsi. Il bilancio delle vittime resta tuttavia provvisorio, a causa delle difficoltà di accesso e del blackout informativo nella regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sudan droni colpiscono un asilo nel kordofan almeno 50 morti 33 bambini

© Ilgiornale.it - Sudan, droni colpiscono un asilo nel Kordofan: almeno 50 morti, 33 bambini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sudan droni colpiscono asiloSudan, asilo nido attaccato con droni: «50 morti, 33 sono bambini» - L'episodio è avvenuto nella città di Kalogi nell'ambito della guerra civile che insanguinba il Paese africano m ... Secondo msn.com

sudan droni colpiscono asiloRaid su un asilo in Sudan, 50 morti di cui 33 bambini - Un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione di Kordofan in Sudan, avrebbe colpito un asilo nido uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bambini. Si legge su ansa.it

sudan droni colpiscono asiloSudan, attacco dei paramilitari su un asilo: 50 morti tra cui 33 bambini - Un attacco con droni delle forze paramilitari sudanesi dell'Rsf ha colpito un asilo nel Sudan centro- Da msn.com

sudan droni colpiscono asiloPolitica Sudan: raid su un asilo, 50 morti di cui 33 bambini - Un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione sudanese di Kordofan, avrebbe colpito giovedì un asilo uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bimbi. Riporta bluewin.ch

Cerca Video su questo argomento: Sudan Droni Colpiscono Asilo