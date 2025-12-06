Sudafrica sparatoria in un ostello a Pretoria | almeno 11 morti tra cui un bimbo
Almeno 11 persone sono state uccise in una sparatoria in un ostello di Saulsville, a Pretoria, in Sudafrica. Lo riporta l’emittente eNCA. Uomini armati hanno fatto irruzione nell’edificio sparando sui presenti. Tra i morti c’è anche un bambino di 3 anni. La portavoce della polizia Athlenda Mathe ha reso noto che sono state colpite in totale 25 persone. “Dieci persone sono morte sul luogo dell’incidente, e una è morta in ospedale”, ha detto. Tra le vittime ci sono anche un ragazzino di 12 anni e una ragazzina di 16. La polizia sudafricana è alle prese con la violenza legata ai bar illegali, noti come shebeen, che spesso vendono bevande fatte in casa di qualità scadente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
