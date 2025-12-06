Sudafrica 11 morti dopo sparatoria in ostello | i rilievi della polizia

I rilievi della polizia sulla scena della sparatoria in un ostello a Saulsville, un villaggio vicino a Pretoria in Sudafrica, nella quale sono state uccise 11 persone tra cui tre bambini. Una delle vittime aveva 3 anni, e hanno perso la vita anche un ragazzino di 12 anni e una ragazzina di 16. Uomini armati hanno fatto irruzione nell’edificio sparando sui presenti: la polizia è alla ricerca di tre sospetti di sesso maschile. Non ancora chiaro il movente della sparatoria di massa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

