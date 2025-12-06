Successo per il ‘Violet charity gala’ a sostegno della lotta alla fibromialgia

L ’evento, condotto da Magda Mancuso e Beppe Convertini, si è tenuto al “Sakura”: premiati Oliva, Marotta, Mercurio e Miraggio. Successo per il “Violet Charity Gala”, evento di beneficenza organizzato presso l’Hotel Sakura di Torre del Greco, appoggiato da Cittadinanzattiva Campania in rete con Aisf odv-Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, nato da un’idea della giornalista, presentatrice e conduttrice televisiva Magda Mancuso, che ha unito altri professionisti tra cui il giornalista Diego Paura, l’imprenditore e patron dell’“Hotel Sakura” Corrado Sorbo e il Fiduciario Napoli e Campania dell’“Amira-Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi” Dario Duro. 🔗 Leggi su Parlami.eu

