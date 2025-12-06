Successo per il Salone delle Università e degli Its al Belotti | Un aiuto per gli studenti
Bergamo. “Siamo entusiasti dei positivi riscontri ottenuti: questa iniziativa si conferma un appuntamento molto importante per i nostri studenti”. Così il professor Giovanni Giaquinto, docente di Lettere all’Istituto Superiore “Belotti” di Bergamo, traccia il bilancio della nuova edizione del Salone delle Università e degli Its – Istituti tecnici superiori, che si è tenuto nella mattinata di sabato 6 dicembre nella scuola di via per Azzano a Colognola, Bergamo. L’evento, giunto all’undicesimo anno, ha coinvolto i ragazzi delle classi quarte e quinte dell’Istituto per offrire una panoramica dell’offerta formativa post-diploma del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
