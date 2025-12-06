subito iniziative per tutelare il comparto auto

"Ogni ulteriore rinvio di iniziative da parte della Commissione Europea in campo industriale avvicina sempre di più il rischio di deindustrializzazione ". Così l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, in merito all’ipotesi di nuovo rinvio della presentazione del pacchetto automotive della Commissione Europea. "Sull’Automotive – sottolinea l’assessore – non solo ci aspettiamo risposte dalla presidente Von der Leyen il 10 dicembre, ma che queste possano incidere realmente sulla salvaguardia del settore; interventi che noi, come Regione Lombardia e Automotive Regions Alliance, sollecitiamo da tempo, come l’apertura reale a tutte le tecnologie e quindi anche ai biocarburanti e la revisione dei limiti di anidride carbonica da prevedere anche per i camion e bus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

