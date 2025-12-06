Suamy Rispoli scomparsa da Portici La mamma della 16enne | È fragile aiutatemi a ritrovarla

Napoli, 6 dicembre 2025 – " Mia figlia è fragile, ho paura che le sia accaduto qualcosa: aiutatemi a ritrovarla”. È l’appello lanciato dalla mamma di Suamy Rispoli, la studentessa di 16 anni scomparsa nel nulla quattro giorni fa a Portici, nel Napoletano. La ragazzina era affidata a una casa famiglia: di lei si sono perse le tracce il 2 dicembre, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. A diffondere la notizia sui social è la madre della ragazza, Jole Masilici, a cui era stata sospesa la potestà genitoriale. Al momento della scomparsa, la ragazza indossava una maglietta blu, pantaloni jeans e un pellicciotto nero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Suamy Rispoli scomparsa da Portici. La mamma della 16enne: “È fragile, aiutatemi a ritrovarla”

