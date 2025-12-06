Studi medici e un polo sportivo | riapre il centro commerciale di via Prasecco

Pordenonetoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tempo era la sede di alcuni negozi di elettronica, giocattoli e di abbigliamento prima di trasformarsi in una cattedrale nel deserto accanto alla Pontebbana. L'ex centro commerciale di via Prasecco potrebbe cambiare volto e ospitare degli studi medici e un un polo sportivo sotto il nome di San. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Michele Criscitiello prepara un super polo sportivo e media targato Sportitalia - Così ieri Michele Criscitiello ha postato l’immagine dell’area dove stanno per cominciare le opere con un breve testo: “1500 mq, via i ... Lo riporta primaonline.it

Criscitiello annuncia il polo sportivo e media di Sportitalia: «Unico in Europa» - Michele Criscitiello, giornalista e ceo di Sportitalia, ha annunciato di aver dato inizio all’iter per la ... Da lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Studi Medici Polo Sportivo