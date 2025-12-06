Studi medici e un polo sportivo | riapre il centro commerciale di via Prasecco

Un tempo era la sede di alcuni negozi di elettronica, giocattoli e di abbigliamento prima di trasformarsi in una cattedrale nel deserto accanto alla Pontebbana. L'ex centro commerciale di via Prasecco potrebbe cambiare volto e ospitare degli studi medici e un un polo sportivo sotto il nome di San. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

