Studenti tedeschi protestano contro la lega obbligatoria nel frattempo passa la contestata riforma pensionistica per soli 2 voti
In tutta la Germania, dalle grandi città fino ai centri più piccoli, migliaia di studenti hanno disertato le lezioni per scendere in piazza. A Berlino, nel quartiere di Kreuzberg, la polizia ha contato almeno 3.000 persone. In testa ai cortei, cartelli scritti a mano: “ Non è la nostra guerra, non è il nostro dovere ”, oppure “ La leva obbligatoria non con noi ”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sciopero contro il servizio militare da parte di studenti e studentesse tedeschi, mentre il Bundestag approva la riforma della leva del governo Merz: 323 sì, 272 no, 1 astensione. Il collegamento dalla mobilitazione studentesca a Berlino con Ivana, studentessa i - facebook.com Vai su Facebook
"TEDESCHI " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
I ragazzi tedeschi scioperano contro l'introduzione del servizio militare a 17 anni - Al momento il servizio di leva non è ancora obbligatorio, ma se la legge dovesse passare come è scontato che passi, a partire da giugno 2026 tutti i diciassettenni riceveranno a casa un questionario d ... Segnala msn.com
Scuola di guerra - Nelle piazze, una generazione sta mostrando di aver capito prima degli adulti. Scrive lanotiziagiornale.it
Gli studenti tedeschi si mobilitano contro la leva “volontaria”: venerdì scioperano in più di 60 città - I giovani tedeschi protestano contro la riforma dell'esercito voluta dal governo ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Proteste degli studenti in Germania contro l'obbligo del servizio militare - Gli studenti in Germania si mobilitano per avere una maggiore influenza sulla riforma del servizio militare obbligatorio. Riporta notizie.it
In migliaia contro la riforma della leva - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "In migliaia contro la riforma della leva" pubblicato il 6 Dicembre 2025 a firma di fq ... Da ilfattoquotidiano.it
Germania, no al piano di reclutamento militare: migliaia di studenti in piazza ad Amburgo - Ad Amburgo gli studenti sono scesi in piazza per protestare contro il piano del ... Lo riporta msn.com