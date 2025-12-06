Stromboli pescatore trova un capretto ferito e lo adotta

Da Stromboli arriva una storia a lieto fine: il pescatore Giacomino Utano ha salvato e “adottato” un capretto ferito trovato vicino alla spiaggia di Scari. L’animale, probabilmente caduto dal costone sovrastante, è stato ribattezzato Pongo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Stromboli, pescatore trova un capretto ferito e lo adotta

