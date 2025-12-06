Straparlo? Mi criticano per coprire Israele Ora Albanese fa la vittima

Francesca Albanese rilancia. Il 4 dicembre Antonio Padellaro, in un commento sul Fatto Quotidiano, aveva rivolto critiche al Partito Democratico in relazione alla posizione assunta nei confronti della relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei territori palestinesi. Nel suo intervento, Padellaro sosteneva che Albanese, "forse perché toccata da inaspettata e insperata popolarità, capita di straparlare", richiamando alcuni episodi a suo avviso significativi. La replica non è tardata ad arrivare. La Albanese ha risposto oggi con una lettera al quotidiano, rivendicando il proprio lavoro e la propria indipendenza di giudizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

