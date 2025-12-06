Strangola la figlia disabile e si uccide il dramma inaspettato | La situazione sembrava sotto controllo Chi erano Lucia e Giuseppina

Corleone è sotto choc per la morte di Lucia Pecoraro e della figlia Giuseppina Milone. La madre 78enne ha ucciso la figlia disabile di 48 anni e si è tolta la vita. Un dramma. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Strangola la figlia disabile e si uccide, il dramma inaspettato: «La situazione sembrava sotto controllo». Chi erano Lucia e Giuseppina

