Strangola la figlia disabile e poi si impicca | otto mesi fa la donna aveva perso il marito

Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone (Palermo). Il dramma familiare è avvenuto nel centro storico in paese. Sono intervenuti i carabinieri che conducono e indagini e i sanitari del 118. La donna, raccontano in paese, aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi. La donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile. L’allarme è stato dato da una vicina di casa. Lucia Pecoraro, 78 anni, avrebbe ucciso la figlia Giuseppina Milone di 47 anni, che aveva una forma di autismo, strangolandola con una corda e poi si sarebbe tolta la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strangola la figlia disabile e poi si impicca: otto mesi fa la donna aveva perso il marito

