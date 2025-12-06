Stramaccioni sta dalla parte di Fabregas | Scelta coraggiosa quella di rifiutare l’Inter ma lo comprendo

Inter News 24 . Le parole dell’ex allenatore. Presente a San Siro per DAZN, Andrea Stramaccioni ha analizzato la vittoria dei nerazzurri. L’ex tecnico ha lodato l’unione del gruppo dopo la rete del giovane Francesco Pio Esposito e ha definito coraggiosa ma comprensibile la scelta di Cesc Fabregas di rifiutare la panchina della Beneamata. Tatticamente, Stramaccioni ha promosso l’abbandono dell’esperimento Carlos Augusto a destra, preferendo la fiducia concessa a Luis Henrique o l’adattamento di Andy Diouf rispetto al difensore brasiliano fuori ruolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stramaccioni sta dalla parte di Fabregas: «Scelta coraggiosa quella di rifiutare l’Inter, ma lo comprendo»

News recenti che potrebbero piacerti

ROMA- NAPOLI: L' ANALISI IGNIORANTE Amici giallorossiiii, lo vedete quel tricolore sulla maglia? VE PIACESSE, EH? Roma- Napoli può essere un' ideale passaggio di consegne? Da una parte i CAMPIONI D'ITALIA, dall' altra la Capolista (na vota) Noi, c - facebook.com Vai su Facebook

Stramaccioni: “Fabregas? Rifiutare l’Inter scelta coraggiosa, ma la comprendo. Henrique…” - Le parole di Andrea Stramaccioni rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter- msn.com scrive

Stramaccioni: "Chivu e Fabregas profili simili come esperienza in panchina" - Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato del nuovo tecnico tecnico dell'Inter Cristian Chivu: "Di sicuro l’Inter con questa ... Secondo tuttomercatoweb.com

Stramaccioni gioca Napoli-Como: "Fabregas sottovalutato, è una sorta di scontro diretto" - Tra le partite più interessanti della decima giornata di Serie A c'è senza dubbio Napoli- tuttomercatoweb.com scrive

Fabregas all’Inter, tutto è ancora possibile: cosa sta succedendo e gli aggiornamenti - Se dovessero far fede le dichiarazioni di giornata, si potrebbe concludere che la missione del direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, in Inghilterra per convincere Fabregas ad accettare la ... Si legge su corrieredellosport.it

Diao, quando torna? Parla Fabregas: «Starà fuori qualche settimana». Le ultime sull'attaccante del Como - Il talento classe 2005 del Como non è sceso in campo oggi contro la Lazio nella prima giornata di campionato ma il suo infortunio (problema al ... Scrive ilmessaggero.it