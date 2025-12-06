Strage senza fine | sei morti in sei giorni per incidenti sulle strade di Roma

Romatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vittima al giorno. Automobilisti, pedoni, ciclisti, scooteristi. Ad accomunarli la tragica fine, avvenuta per tutti sulle strade di Roma e provincia. Sei le vittime in altrettanti giorni - da sabato a venerdì - a cui si deve aggiungere il 50enne Fabrizio D'Antonio, morto nella zona del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

