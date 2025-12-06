Strage di Corinaldo il testimone Paolo Curi con l' assoluzione hanno ucciso di nuovo mia moglie

Paolo Curi, superstite della strage di Corinaldo, ha ricostruito a Verissimo cosa è successo nella notte tra il 7 e 8 dicembre 2008. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Strage di Corinaldo, il testimone Paolo Curi "con l'assoluzione hanno ucciso di nuovo mia moglie"

Altre letture consigliate

Il 26enne di Bomporto, condannato per la strage di Corinaldo, era scappato in Spagna lo scorso luglio dopo aver ottenuto un permesso per laurearsi in Scienze giuridiche a Bologna - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Curi, chi è: sopravvissuto alla strage di Corinaldo/ “Ci hanno ingannati e ho perso mia moglie” - Paolo Curi, chi è l'ospite di Verissimo: nel 2018 è sopravvissuto con la figlia Gemma alla strage di Corinaldo, in cui morì la moglie ... Come scrive ilsussidiario.net

Strage di Corinaldo: cos’è successo alla discoteca Lanterna Azzurra/ Il concerto in cui morirono 6 persone - Strage di Corinaldo, cos'è successo alla discoteca Lanterna Azzurra: l'incidente del 2018 in cui morirono 6 persone ... Riporta ilsussidiario.net

Strage di Corinaldo, Paolo Curi: “Ai miei 4 figli trasmetto l’amore per la vita. Ma giustizia non è stata fatta” - Perché nel giorno del compleanno di tua moglie, Eleonora Girolimini, rimasta uccisa a ... Da quotidiano.net

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari estradato a Roma. La fuga in Spagna durata due settimane e il kit dell'evaso - C'è stata un'accelerazione nell'estradizione dalla Spagna di Andrea Cavallari, il 26enne modenese, ex componente della banda dello spray e condannato per la strage di Corinaldo, che il 3 luglio aveva ... Come scrive corriereadriatico.it

Strage di Corinaldo, dieci giorni per le perizie sui telefonini - La Procura di Ancona ha affidato questa mattina l’incarico al consulente informatico forense Giuseppe Dezzani che dovrà effettuare le perizie sui telefonini e un ... Come scrive ilrestodelcarlino.it