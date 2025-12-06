Strade marciapiedi e piazze | al via il restyling

Restyling urbano in tempi record è quello che si registra al Comune di Alvignano che accelera sul fronte della manutenzione urbana con l'attuazione di una nuova delibera che destina risorse significative al miglioramento di strade, marciapiedi e piazze. E’ stato rapidissimo l’iter amministrativo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

