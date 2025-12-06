StraCesena consegnati a Pediatria i 17mila euro raccolti dai podisti
In una bella cerimonia nel reparto di Pediatria dell’ ospedale Bufalini di Cesena sono stati consegnati ieri 17mila euro, ricavato dell’edizione 2024-2025 della StraCesena, destinati a sostenere attività e progetti dedicati ai piccoli pazienti. Si tratta di una manifestazione ludico-motoria annuale che si tiene a Cesena, combinando sport, divertimento e solidarietà attraverso percorsi di camminata e corsa nel cuore della città, con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti benefici locali, come quelli per l’ ospedale Bufalini. L’edizione 2025 è stata dedicata al progetto di Pet Therapy della Pediatria, che offre sollievo e supporto ai bambini ricoverati attraverso attività guidate con animali formati, capaci di creare momenti di serenità in un contesto di cura spesso complesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sport, cuore e comunità insieme per un sorriso in più. https://www.uisp.it/forlicesena/pagina/stracesena-consegnati-1700000-euro-al-reparto-di-pediatria-dellospedale-bufalini-di-cesena Matilde Studio StraCesena - La Corsetta per Bene - facebook.com Vai su Facebook
StraCesena, consegnati a Pediatria i 17mila euro raccolti dai podisti - In una bella cerimonia nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena sono stati consegnati ieri 17mila euro, ricavato ... Secondo ilrestodelcarlino.it