In una bella cerimonia nel reparto di Pediatria dell’ ospedale Bufalini di Cesena sono stati consegnati ieri 17mila euro, ricavato dell’edizione 2024-2025 della StraCesena, destinati a sostenere attività e progetti dedicati ai piccoli pazienti. Si tratta di una manifestazione ludico-motoria annuale che si tiene a Cesena, combinando sport, divertimento e solidarietà attraverso percorsi di camminata e corsa nel cuore della città, con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti benefici locali, come quelli per l’ ospedale Bufalini. L’edizione 2025 è stata dedicata al progetto di Pet Therapy della Pediatria, che offre sollievo e supporto ai bambini ricoverati attraverso attività guidate con animali formati, capaci di creare momenti di serenità in un contesto di cura spesso complesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - StraCesena, consegnati a Pediatria i 17mila euro raccolti dai podisti