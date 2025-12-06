Stop agli intasamenti | arriva la mega rotatoria che rivoluziona il traffico in Brianza
L'apertura, attesissima da 20 anni dagli automobilisti, è prevista entro Natale. Sono infatti in dirittura d'arrivo i lavori, cominciati all'inizio del mese di novembre, per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Wagner e via Einaudi, punto di giunzione tra i territori dei Comuni di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
