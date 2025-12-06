Stop a Potenza Picena Montebianco in testa

Il Montebianco Prato Calcio a 5 è tornato al comando della classifica del girone B della serie A2. Lo ha fatto a metà settimana e grazie ad una decisione della Divisione che era nell'aria ormai da un po' di tempo e che ha ratificato l'esclusione dal campionato del rinunciatario Kappabi Potenza Picena. A seguito di ciò, tutte le partite finora disputate da questa squadra sono state annullate e nella fattispecie biancazzurra, il Russi ha perso i tre punti conquistati contro il Kappabi e di conseguenza anche il primo posto in classifica. Ora infatti la graduatoria vede il Montebianco al comando con 19 punti, seguito dal Russi con 18 e dal X Martiri con 11.

