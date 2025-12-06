Stipendio docenti e ATA quanto aumenterà concretamente con i prossimi aumenti? Pillole di Question Time

Nel question time del 2 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, è stato affrontato un tema di immediato interesse per tutto il personale scolastico: l’entità reale dell’aumento mensile in busta paga con l’entrata in vigore del nuovo contratto. L’analisi si è soffermata sia sugli effetti del contratto 2022-2024 che sulle previsioni per il prossimo triennio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

