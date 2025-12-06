Stimato musicista e disegnatore | la comunità in lutto

Padovaoggi.it | 6 dic 2025

La comunità di Polverara sotto choc per la morte di Maurizio Andreotti 49 anni, padre e affermato designer per l'azienda Nice Footwear di Padova. Stiamo parlando di una realtà molto apprezzata nel settore delle calzature. La vittima aveva una grande passione per la musica ed era un chitarrista di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

