Stimato musicista e disegnatore | la comunità in lutto
La comunità di Polverara sotto choc per la morte di Maurizio Andreotti 49 anni, padre e affermato designer per l'azienda Nice Footwear di Padova. Stiamo parlando di una realtà molto apprezzata nel settore delle calzature. La vittima aveva una grande passione per la musica ed era un chitarrista di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
Il Comune di Manziana esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Tomei, marito della nostra vigilessa Serena Mencarini. Musicista di grande talento e uomo stimato, ha portato la sua musica in tutta Italia, collaborando con importanti artisti - facebook.com Vai su Facebook