Sterrati senesi impresa di Lani e Amaducci | vittoria di categoria e 18esimo posto assoluto

Con il Rally del Brunello si è chiuso il Campionato Italiano Rally Terra ACI-Sport, appuntamento che anche quest’anno ha portato sulle strade bianche senesi 91 equipaggi di alto livello. Tra questi, per il Racing Team Le Fonti, ha partecipato l’equipaggio formato dal giovane pilota pesarese. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it