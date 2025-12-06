Stelle cadenti Superluna e comete interstellari salutano il 2025 con un cielo da sogno

Stelle cadenti e baci tra Luna e pianeti: il cielo d’inverno regala alcuni degli spettacoli più indimenticabili del 2025 non solo per gli appassionati di astronomia, ma anche per chi semplicemente alza gli occhi al cielo. Dalla Superluna Fredda del 5 dicembre alle piogge di meteore, fino agli allineamenti tra pianeti e Luna e al passaggio di un raro visitatore interstellare, le notti di dicembre saranno imperdibili. Le stelle cadenti multicolore. Lo sciame meteorico più intenso dell’anno, le Geminidi, illuminerà le notti dal primo al 21 dicembre, compresa quella di Santa Lucia, ma raggiungeranno il loro apice tra il 13 e il 14 dicembre, con circa 150 meteore visibili ogni ora. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stelle cadenti, Superluna e comete interstellari salutano il 2025 con un cielo da sogno

