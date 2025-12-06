Stella al merito sportivo per società di Taekwondo brindisina

Brindisireport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Asd Tae action center, società di Taekwondo con sede a Brindisi, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento per la sua lunga e fruttuosa attività sportiva. Venerdì 5 dicembre, la società è stata infatti insignita della stella al merito sportivo per aver svolto attività ultra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

