Stefano Martini di Frosinone vince 30 mila euro ad Affari Tuoi | rifiuta l’offerta del Dottore e trionfa
Serata di grande emozione per Stefano Martini, giovane concorrente di Frosinone che questa sera è stato protagonista di una delle puntate più avvincenti di Affari Tuoi. Con coraggio e un pizzico di fortuna, Stefano è riuscito a portare a casa ben 30 mila euro, chiudendo la partita con il sorriso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
