Stefano Kovac folla al funerale Salis | Continua a esistere nel lavoro che facciamo tutti i giorni

Una folla commossa sabato mattina è intervenuta al Cap di via Albertazzi per il funerale laico di Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria e noto attivista genovese, mancato il 28 novembre a 56 anni.Kovac, conosciutissimo in città, aveva iniziato a occuparsi di pacifismo, solidarietà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

