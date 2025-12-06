Star wars sorprende con un colpo di scena oscuro che smaschera gli haters di acolyte
Il mondo di Star Wars continua a espandersi introducendo nuove narrative che approfondiscono il legame tra la Forza, le tradizioni Sith e le reazioni emotive dei suoi portatori. Uno degli aspetti più discussi riguarda la pratica del bleeding della kyber, ovvero il processo attraverso il quale un cristallo viene corrotto e trasformato, di solito in modo rapido e intenso, nello stile dei signori oscuri. Questo articolo analizza le recenti evoluzioni e le rappresentazioni canoniche di questa tecnica all’interno della saga, con particolare attenzione a come essa venga mostrata nella serie The Acolyte e nel fumetto Legacy of Vader. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
