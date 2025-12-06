Stanno volando Sondaggi politici allarme per la destra! Proprio loro stanno rimontando

La recente rilevazione statistica condotta da Tecnè per l’agenzia Dire fornisce uno spaccato interessante e, per certi versi, inatteso del panorama politico italiano. Sebbene le variazioni percentuali registrate nell’ultimo mese possano sembrare minime, l’analisi del trend complessivo rivela una dinamica significativa: l’intero schieramento del cosiddetto “campo largo” dell’opposizione ha registrato un guadagno di consensi, seppur lieve, mentre il blocco di maggioranza mostra risultati più altalenanti. Questo movimento, anche se basato su frazioni di punto, suggerisce un lieve ma percepibile riequilibrio delle forze in campo, a circa un anno e mezzo dalle prossime elezioni politiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

